Эдуард Латыпов: Сезон прошел хорошо, даже можно сказать, что он прошел идеально

Эдуард Латыпов оценил завершившийся сезон.

В воскресенье 21 марта 27-летний российский биатлонист в шведском Эстерсунде выиграл серебро в масс-старте в последней гонке заключительного этапа Кубка мира. Для него эта медаль стала первой личной наградой в карьере.

«Очень рад, что первый подиум я получил как раз в свой день рождения, – цитирует Латыпова «РИА Новости». – Также я рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Я чувствую себя просто прекрасно.

На последнем круге меня вели по трассе тренеры, я знал, что на сложных участках трассы мне будет совсем непросто, мне легче все же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место все же удержал.

Сезон прошел хорошо, даже можно сказать, что он прошел идеально».