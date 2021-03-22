Дестье – о победе в масc-старте в Эстерсунде: Горжусь своей работой на последнем огневом рубеже

Французский биатлонист Симон Дестье поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта в шведском Эстерсунде.

— Из-за ветра гонка была сложнее, чем обычно, но я не переживал по этому поводу. Понимал, что даже в таких условиях стрелять чисто, или хотя бы с одним промахом, возможно. Горжусь своей работой на последнем огневом. Было важно закрыть все мишени, и я смог это сделать. В Эстерсунде я показываю хорошую скорость на трассе. Конечно, догнать Эдуарда на последнем круге было непросто, но за мной бежал Йоханнес. Нужно было показать максимум, чтобы удержать позицию, — приводит слова француза biathlon.com.ua.

Стоит добавить, что россиянин Эдуард Латыпов завоевал свою первую медаль в карьере в личных гонках на этапах Кубка мира, придя на финиш вторым.