Светлана Миронова: Я готова отдавать себя тренировкам на 100 процентов

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала уровень своих тренировок.

— Я готова отдавать себя тренировкам на 100 процентов. Но мне нужно понимать, для чего я это делаю. Если мне тренер детально объясняет, какой мы объем работы делаем сейчас, какой потом, а в итоге у нас будет такой-то результат, то я безоговорочно все выполню и сделаю все ради результата. Но когда я не особо понимаю, для чего какая-то работа дается, мне сложно ее выполнять, — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Напомним, что лучшим результатом в прошедшем сезоне у Мироновой стало четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.