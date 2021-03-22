Максим Поташев: Боюсь, что этих биатлонисток из сборной России уже бегать не научить

- Что скажете про выступление наших женщин?

- С женской частью команды все гораздо хуже, чем с мужской. На сегодняшний момент в нашей команде даже невозможно назвать лидера. А главная проблема в том, что отставание в скорости от конкуренток увеличивается с каждым годом.

А в современном биатлоне стрельба вторична. Даже с хорошей стрельбой нашим девушкам невозможно компенсировать безумное отставание, которое они привозят после каждого этапа. Была когда-то вера, что Миронова может бегать на уровне лучших биатлонисток. Пока что-то не видно. Мне кажется, она даже сдала по сравнению с ситуацией двухгодичной давности.

Здесь явно какие-то проблемы базовой подготовки наблюдаются. Боюсь, что этих девушек уже бегать не научить.