Юрлова-Перхт может выступить на Олимпийских играх 2022 года

Президент Петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев сообщил о том, что российская спортсменка Екатерина Юрлова-Перхт надеется выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отметим, что 36-летняя россиянка временно приостановила карьеру из-за беременности – в данный момент она ждет второго ребенка.

– Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде-2022. Ведь она никогда не выступала на Олимпийских играх! Ее не допустили в Пхенчхан-2018, хотя у Екатерины не было никаких допинговых историй, – цитирует Васильева «Спорт день за днем».

Напомним, Юрлова является победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Контиолахти 2015 года, а также завоевала серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде в 2019 году. В рамках этапов Кубка мира она одержала две победы, один раз взяла серебро и дважды брала бронзовые медали.