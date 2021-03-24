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24 марта 08:50

Юрлова-Перхт может выступить на Олимпийских играх 2022 года

В данный момент российская спортсменка приостановила карьеру из-за беременности.

Президент Петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев сообщил о том, что российская спортсменка Екатерина Юрлова-Перхт надеется выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отметим, что 36-летняя россиянка временно приостановила карьеру из-за беременности – в данный момент она ждет второго ребенка.

– Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде-2022. Ведь она никогда не выступала на Олимпийских играх! Ее не допустили в Пхенчхан-2018, хотя у Екатерины не было никаких допинговых историй, – цитирует Васильева «Спорт день за днем».

Напомним, Юрлова является победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Контиолахти 2015 года, а также завоевала серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде в 2019 году. В рамках этапов Кубка мира она одержала две победы, один раз взяла серебро и дважды брала бронзовые медали.

источник: «Спорт день за днем»
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