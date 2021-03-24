Российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру. Причиной такого решения стало заведенное на спортсмена дело, связанное с нарушением антидопинговых правил.

Спортсмен пропустил три допинг-теста в течении 12 календарных месяцев. Дело было закрыто Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) после получения документов и объяснений от Слепова в октябре прошлого года. Однако спустя неделю РУСАДА снова открыло дело.

«Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет.На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», - цитирует тренера спортсмена Валерия Храмоножкина ТАСС.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы, все свои золотые медали он выиграл в 2015 году, также биатлонист выиграл общий зачет Кубка IBU сезона-2013/14.