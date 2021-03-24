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24 марта 12:36
автор: Максим Скороходов

Александр Тихонов: Завершая карьеру, Слепов подтвердил, что замешан в допинговых скандалах

24 марта стало известно, что российский биатлонист принял решение закончить свою спортивную карьеру.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что, завершая спортивную карьеру, российский биатлонист Алексей Слепов подтвердил, что нарушил антидопинговые правила.

«Я думаю, завершение карьеры — подтверждение того, что он все-таки замешан в допинговых скандалах. Надо его самого спросить, и не надо стесняться, если не потеряно мужское начало, он обязан об этом сказать. Мы дождались позора. Хуже уже некуда, мы уже никто — вот, что страшно, и никакого решения не принимается», - приводит слова Тихонова News.ru.

Напомним, что спортсмен пропустил три допинг-теста в течении 12 календарных месяцев. Дело было закрыто Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) после получения документов и объяснений от Слепова в октябре прошлого года. Однако спустя неделю РУСАДА снова открыло дело.

источник: News.ru
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