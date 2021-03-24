Александр Тихонов: Завершая карьеру, Слепов подтвердил, что замешан в допинговых скандалах

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что, завершая спортивную карьеру, российский биатлонист Алексей Слепов подтвердил, что нарушил антидопинговые правила.

«Я думаю, завершение карьеры — подтверждение того, что он все-таки замешан в допинговых скандалах. Надо его самого спросить, и не надо стесняться, если не потеряно мужское начало, он обязан об этом сказать. Мы дождались позора. Хуже уже некуда, мы уже никто — вот, что страшно, и никакого решения не принимается», - приводит слова Тихонова News.ru.

Напомним, что спортсмен пропустил три допинг-теста в течении 12 календарных месяцев. Дело было закрыто Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) после получения документов и объяснений от Слепова в октябре прошлого года. Однако спустя неделю РУСАДА снова открыло дело.