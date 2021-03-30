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ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 34' Кипр 0 Словения 0 П1 5.10 Х 2.75 П2 2.00
Товарищеские матчи (сборные) не начался Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 1-й тайм, 33' Азербайджан 0 Сербия 1 П1 20.0 Х 8.50 П2 1.13
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.90 Х 3.10 П2 2.14
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 10.0 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 46.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 78.0 Х 30.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 5.70 Х 3.70 П2 1.73
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.30 П2 23.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.5 П2 42.0
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.05 Х 3.00 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.00 Х 3.40 П2 1.79
30 марта 17:59
автор: Александр Шульгин

Все участники Кубка мира выйдут на старт в спринтерских гонках чемпионата России

Стали известны составы участников спринтерских соревнований в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.

И за мужчин, и за женщин заявлены все участники этапов Кубка мира в завершившемся международном сезоне (Евгений Гараничев, Александр Логинов, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова и Анастасия Гореева).

Кроме того, в составе участниц стоит отметить появление вернувшейся в Россию Ольги Подчуфаровой, в составе мужчин - старт чемпиона мира в эстафете Максима Цветкова.

Напомним, чемпионат России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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