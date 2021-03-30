Все участники Кубка мира выйдут на старт в спринтерских гонках чемпионата России

И за мужчин, и за женщин заявлены все участники этапов Кубка мира в завершившемся международном сезоне (Евгений Гараничев, Александр Логинов, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова и Анастасия Гореева).

Кроме того, в составе участниц стоит отметить появление вернувшейся в Россию Ольги Подчуфаровой, в составе мужчин - старт чемпиона мира в эстафете Максима Цветкова.

Напомним, чемпионат России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.