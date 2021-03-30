Легрейд - о словах Васильева: многие указывали на допинг в России, теперь они указывают на других

Биатлонист Стурла Холм Легрейд ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о предоставлении терапевтических исключений для норвежских спортсменов со стороны WADA.

«Многие указывали на допинг в России, поэтому они первыми указывают на других. Плохо, что другие обвиняются, когда под этим нет никаких оснований. Если это потому, что у норвежцев был хороший сезон, то под этим нет никакого фундамента.

Никто не хочет жульничать, все хотят заниматься чистым спортом. Несколько допинговых дел произошло из-за несоблюдения Россией правил. Неслучайно им приходится выступать без своего флага на чемпионатах. Надеюсь, что в России идет процесс очищения», — цитирует спортсмена TV 2.

Дмитрий Васильев призвал раскрыть список препаратов, которыми пользуются норвежские лыжники и биатлонисты.