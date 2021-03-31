Елисеев выиграл спринт на чемпионате России, Логинов – 10-й

Российский биатлонист Матвей Елисеев показал лучшим результат в рамках спринтерской гонки на чемпионате страны.
28-летний биатлонист преодолел всю дистанцию за 31,0 секунды, допустив один промах.
На второй позиции – Максим Цветков (+4,8 секунды; без промахов), а замкнул первую тройку Эдуард Латыпов (+14,4; один промах).
Добавим, что Александр Логинов завершил борьбу на 10-й позиции (+51,3; три промаха).
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Мужчины
Спринт. 10 км
1. Матвей Елисеев – 25.31,0 (1+0)
2. Максим Цветков – 4,8 (0+0)
3. Эдуард Латыпов – 14,4 (1+0)
4. Семен Сучилов – 19,2 (0+2)
5. Кирилл Стрельцов – 32,0 (0+1)
6. Никита Поршнев – 33,8 (1+1)
7. Евгений Гараничев – 34,5 (0+2)
8. Максим Буртасов – 36,8 (0+0)
9. Дмитрий Иванов – 42,7 (0+1)
10. Александр Логинов – 51,3 (1+2)...
12. Вадим Филимонов – 1.09,3 (1+1)
13. Антон Бабиков – 1.10,0 (1+0)
14. Александр Поварницын – 1.14,2 (0+3)...
17. Карим Халили – 1.26,9 (0+1)...