Евгения Павлова стала чемпионкой России в спринте на 7,5 км с результатом 20:54,7. Спортсменка не совершила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стал Наталья Ушкина, также отстрелявшиеся «чисто» и отставшая на 19,7 сек. В следующем сезоне спортсменка будет представлять сборную Румынии.

Третье место заняла Ирина Казакевич, промахнувшиеся один раз (+31,5).

1 апреля пройдет гонка преследования. Напомним, что чемпионат России по Биатлону проходит в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России по биатлону.