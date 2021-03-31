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Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.85 П2 3.50
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.27 Х 5.60 П2 14.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
31 марта 12:54
автор: Максим Скороходов

Павлова стала чемпионкой России в спринте

Спортсменка представляла Новосибирскую и Кемеровскую области.

Евгения Павлова стала чемпионкой России в спринте на 7,5 км с результатом 20:54,7. Спортсменка не совершила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стал Наталья Ушкина, также отстрелявшиеся «чисто» и отставшая на 19,7 сек. В следующем сезоне спортсменка будет представлять сборную Румынии.

Третье место заняла Ирина Казакевич, промахнувшиеся один раз (+31,5).

1 апреля пройдет гонка преследования. Напомним, что чемпионат России по Биатлону проходит в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России по биатлону.

Женщины. Спринт

Ханты-Мансийск

1. Евгения Павлова - 20.54,7 (0 промахов)

2. Наталья Ушкина +19,7 (0)

3. Ирина Казакевич +31,5 (1)

4. Анастасия Гореева +33,2 (2)

5. Лариса Куклина +43,3 (1)

6. Виктория Сливко +1.00,4 (1)

7. Валерия Васнецова +1.05,6 (2)

8. Анна Никулина +1.08,4 (1)

9. Ульяна Кайшева +1.09,0 (2)

10. Наталья Гербулова +1.18,9 (1)

11. Светлана Миронова +1.21,9 (2)...

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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