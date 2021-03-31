Дмитрий Губерниев - об Анастасии Ушкиной: Мы потеряли еще одну спортсменку

«Ушкина удивила, конечно. Свежеиспеченная представительница Румынии обыграла почти всю сборную России.

Не будем забывать, что она целенаправленно готовилась к чемпионату России. Здесь сделала «ноль», но у нее до этого действительно было мало шансов попасть на подготовку. Сейчас поезд ушел, мы потеряли еще одну спортсменку. Ей 25 лет. Надо двигаться. Она решила. Пожелаем ей удачи», - сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, Наталья Ушкина завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке в рамках чемпионата России по биатлону, проходящего в эти дни в Ханты-Мансийске.

Победительницей стала Евгения Павлова.

Ранее Ушкина договорилась о выступлении в будущем в составе команды Румынии.