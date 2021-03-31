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Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 63' Швеция 1 Эстония 0 П1 1.05 Х 15.0 П2 29.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 46' Армения 0 Румыния 0 П1 4.90 Х 2.75 П2 2.08
Еврокубок перерыв УНИКС 41 Локомотив-Куба 37 П1 1.33 П2 3.30
Еврокубок перерыв Монако 48 Будучность 46 П1 1.30 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 32' Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
Испания - Сегунда 1-й тайм, 2' Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 23.0 Х 6.60 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 23.0 Х 7.70 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.38 Х 4.50 П2 9.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.97 Х 3.10 П2 4.80
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.5 Х 5.00 П2 1.35
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 31.0 Х 9.70 П2 1.11
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 52.0 Х 18.0 П2 1.04
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.28 Х 5.60 П2 13.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
31 марта 19:36
автор: Максим Скороходов

Член СБР: Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России

Биатлонистка меняет российское спортивное гражданство на румынское.

Президент Федерации биатлона Мордовии, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев прокомментировал тот факт, что российская биатлонистка Наталья Ушкина сменит свое спортивное гражданство на румынское.

«Конечно, уход Натальи Ушкиной будет серьезной потерей для нашей команды. Но что делать? Два года назад у нас уехали сестры Елена и Ирина Кручинкины, которые сейчас выступают за Белоруссию. Сейчас Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году. Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии», - приводит слова Кузьмичева «РИА Новости».

Напомним, что 31 марта Ушкина стала серебряным призером чемпионата России в спринте, уступив лишь Евгении Павловой.

источник: «РИА Новости»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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