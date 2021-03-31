Член СБР: Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России

Президент Федерации биатлона Мордовии, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев прокомментировал тот факт, что российская биатлонистка Наталья Ушкина сменит свое спортивное гражданство на румынское.

«Конечно, уход Натальи Ушкиной будет серьезной потерей для нашей команды. Но что делать? Два года назад у нас уехали сестры Елена и Ирина Кручинкины, которые сейчас выступают за Белоруссию. Сейчас Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году. Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии», - приводит слова Кузьмичева «РИА Новости».

Напомним, что 31 марта Ушкина стала серебряным призером чемпионата России в спринте, уступив лишь Евгении Павловой.