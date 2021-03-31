Ирина Казакевич: Мы уже привыкли к критике

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как реагирует на критику в свой адрес по ходу сезона.

«Было много комментариев со стороны СМИ, критики. Это поддавливало. Но жизнь продолжается, никто не умер, значит все хорошо. Я сама не читаю весь этот негатив. Если мне и пишут болельщики, то только слова поддержки. Но родные и близкие на просторах интернета находят все это, поэтому они расстраиваются больше. Мы спортсмены и уже привыкли к критике, мы живем с этим, а обычным людям сложно, они начинают переживать», - приводит ТАСС слова спортсменки.

Казакевич завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке чемпионата России, который стартовал в Ханты-Мансийске.