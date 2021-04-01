Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России

Эдуард Лапытов стал победителем гонки преследования на чемпионате России, проходящем в Ханты-Мансийске.
Отметим, что 27-летний спортсмен показал результат 31 минуту 46,6 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Второе место занял Матвей Елисеев, проигравший лидеру 13,3 секунды (2 промаха). Тройку лучших замкнул Семен Сучилов (+55,6; два промаха).
Александр Логинов финишировал на 17-м месте, допустив шесть промахов (+3.21,7).
Сегодня, 1 апреля, состоится гонка преследования среди женщин. Начало соревнований – в 12:00 мск.
источник: «Советский спорт»