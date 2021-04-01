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01 апреля 11:44

Сучилова лишили бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате России

По итогам гонки спортсмен был дисквалифицирован, так как ушел со стрельбища с лишним патроном в обойме.

Союз биатлонистов России в своем Telegram-канале сообщил о том, что Семен Сучилов был лишен бронзовой медали в гонке преследования в чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Данное решение было принято из-за того, что 28-летний спортсмен получил дисквалификацию за использование второго магазина во время гонки. Отмечается, что по правилам биатлонист должен был вручную зарядить по одному дополнительному патрону.

Таким образом, третье место занял Максим Цветков. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, а вторую строчку занял Матвей Елисеев.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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