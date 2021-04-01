Майгуров не уверен, что IBU согласует переход Ушкиной в сборную Румынии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил сомнение, что биатлонистка Наталья Ушкина сможет поменять спортивное гражданство.

«Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход. Если раньше достаточно было получить паспорт и согласовать переход с федерацией, то сейчас нужно доказать необходимость переезда в другую страну», - подчеркнул глава СБР.

Напомним, что в этом году стало известно, что другая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла поменять российское спортивное гражданство на словенское.