Наталья Ушкина - о переходе в сборную Румынии: Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, собирающаяся выступать со следующего сезона за сборную Румынии, сказала, что не изменит своего решения.

«Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться в сборной России. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю. Я ждала гражданства и готовилась за свой счет, но в новом году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях», - приводит слова Ушкиной «RT на русском» с ссылкой на ТАСС.

Напомним, что биатлонистка, представляющая на данный момент Мордовию, на чемпионате России в двух гонках выиграла две медали: серебряную и золотую.