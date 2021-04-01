Анфиса Резцова: Нужно спросить у СБР, почему от нас уходят спортсмены?

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова считает, что нужно разобраться, почему российская биатлонистка Наталья Ушкина предпочла выступать за Румынию.

«Это не предательство! Она ищет лучшего, – заявила Резцова в интервью для «Спорт-Экспресса». – Но тут вопрос к нашей СБР: почему от нас уходят спортсмены? Но я думаю, Ушкина со временем вернется обратно в Россию. А нашим чиновникам нужно задуматься, почему так происходит».

Призер чемпионатов России и этапов Кубка России Ушкина в прошлом году получила гражданство Румынии.