Депутат Игорь Лебедев - об уходе Ушкиной: Надо наказывать чиновников, которые допустили ситуацию

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев дал комментарий о переходе российской биатлонистки Натальи Ушкиной в стан сборной Румынии.

«Мы воспитали спортсмена, тренеры вложили в нее свои силы и здоровье, всему научили. А сейчас из-за того, что ряд чиновников идиотов создали ситуацию, благодаря которой наша страна не в состоянии выступать под собственным флагом и гимном, неудивительно, что хороших спортсменов, подающих надежду, переманивают выступать под флагом и паспортом других стран.

Люди хотят выступать на соревнованиях и получать награды, а не сидеть каждый день и думать, снимут или нет. Безусловно, это потеря и спортивная, и человеческая! Надо наказывать чиновников, которые допустили ситуацию», — приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, Ушкина завоевала серебряную медаль в спринте, а затем одержала победу в гонке преследования. 24-летняя биатлонистка заявила, что некоторое время назад решила выступать на международной арене за сборную Румынии.