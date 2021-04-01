Драчев – о желании Ушкиной выступать за Румынию: У спортсменки появился шанс продолжать выступать

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал желание Натальи Ушкиной выступать под румынским флагом.

— Ушкина не попала в сборную – конкуренция у нас, конечно, огромная, с другой стороны – была возможность сделать комплимент коллегам из братских стран, тем более у спортсменки таким образом появлялась возможность продолжать выступать, хотя на юниорском уровне у нее не было возможности себя проявить. А спортсмен всегда ищет такую возможность, — цитирует Драчева ТАСС.

Добавим, что Ушкина выиграла две медали на чемпионате России в Ханты-Мансийске: серебро в спринте, золото в гонке преследования.