Виктор Майгуров: Спортсмены из топ-25 общего зачета Кубка мира спокойно начнут новый сезон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как будет формироваться национальная команда на предстоящий сезон.

«У нас есть красная группа — топ-25 общего зачета Кубка мира. Эти спортсмены спокойно начнут сезон на Кубке мира. Остальные критерии традиционно будут обсуждаться к осеннему тренерскому совету, но я думаю, что для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпиаде», - цитирует главу союза News.ru

Добавим, что в число 25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира-2020/2021 попали: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.