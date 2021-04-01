Владимир Аликин: Федерация не имеет права запретить Ушкиной выступать за Румынию

«У нас уже ушли две спортсменки выступать за сборную Беларуси. Сейчас выступают там нормально. Ушкина, наверное, решила посвятить свою жизнь спорту, поэтому приняла решение принять другое гражданство и выступать на соревнованиях под румынским флагом. Юридически ей никто не может запретить это сделать.

Я считаю, что это правильное решение. И наша федерация не имеет права запретить ей сделать этот шаг. А почему IBU не даст ей разрешения? Она все нормы выполнила, за сборную не выступала два года.

Ушкиной плюнули в душу. Никуда не брали, внимания не обращали. Кто-то своих тянет туда-сюда. Это решение же не просто так принялось. Она наверняка общалась с личным тренером, с руководством. Даже если ее и будут уговаривать остаться в сборной России, какой смысл? Ну, включат в списки, а дальше что? Поэтому правильное решение Наталья приняла», — приводит слова Аликина Metaratings.ru.

Напомним, Ушкина стала чемпионкой России в гонке преследования и серебряным призером в спринте на проходящем в эти дни чемпионате России по биатлону.