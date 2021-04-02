Богалий – об уходе Ушкиной в сборную Румынии: Удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась на тему смены спортивного гражданства россиянки Натальи Ушкиной.

Ранее стало известно, что 24-летняя спортсменка со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии. На чемпионате России-2021 биатлонистка завоевала золотую медаль в гонке преследования, стала второй в спринте, а также взяла бронзу в масс-старте.

– Ничего удивительного в победе Ушкиной на ЧР не вижу. Биатлонист, по-хорошему, раскрывается после 20 лет. Ничего удивительного, что у человека начало получаться со временем. Меня удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов, не исследуем его, мало пользуемся базами данных. Откуда такое безалаберное отношение? Не хочется, чтобы и в дальнейшем так было, – цитирует Богалий «Спорт День за Днем».

Ушкина представляла Республику Мордовию. В своей карьере она становилась призером чемпионата мира среди юниоров, а также чемпионкой юниорского мирового первенства по летнему биатлону.