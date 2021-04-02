Богалий – об уходе Ушкиной в сборную Румынии: Удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов

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Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.06 Х 3.40 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.75 Х 3.30 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 19:00 Кремонезе 0 Эмполи 0
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.30 Х 2.80 П2 3.90
02 апреля 08:28

Богалий – об уходе Ушкиной в сборную Румынии: Удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов

Со следующего сезона россиянка будет выступать за румынскую команду.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась на тему смены спортивного гражданства россиянки Натальи Ушкиной.

Ранее стало известно, что 24-летняя спортсменка со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии. На чемпионате России-2021 биатлонистка завоевала золотую медаль в гонке преследования, стала второй в спринте, а также взяла бронзу в масс-старте.

– Ничего удивительного в победе Ушкиной на ЧР не вижу. Биатлонист, по-хорошему, раскрывается после 20 лет. Ничего удивительного, что у человека начало получаться со временем. Меня удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов, не исследуем его, мало пользуемся базами данных. Откуда такое безалаберное отношение? Не хочется, чтобы и в дальнейшем так было, – цитирует Богалий «Спорт День за Днем».

Ушкина представляла Республику Мордовию. В своей карьере она становилась призером чемпионата мира среди юниоров, а также чемпионкой юниорского мирового первенства по летнему биатлону.

источник: «Спорт день за днем»
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