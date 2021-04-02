СБР: Тренерский совет признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21

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Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.80 Х 2.80 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.51 Х 4.20 П2 7.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.50
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
02 апреля 11:27

СБР: Тренерский совет признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21

Минувший сезон завершился 21 марта.

Союз биатлонистов России (СБР) в своем Telegram-канале подвел итоги сезона-2020/21 для российской команды.

Отметим, что на данный момент проходит чемпионата России в Ханты-Мансийске.

– Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале – удовлетворительно/неудовлетворительно) на Тренерском совете в Ханты-Мансийске, – говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне российские спортсмена завоевали семь медалей на этапах Кубка мира – три золота, два серебра и две бронзы.

Золотые медали были добыты в следующих гонках: в смешанной эстафете в Оберхофе, а также в Антерсельве – первое место женской команды в эстафете, а также первая строчка Александра Логинова в индивидуальной гонке.

Женская сборная России завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек в Кубке мира на следующий сезон.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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