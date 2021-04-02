СБР: Тренерский совет признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21

Союз биатлонистов России (СБР) в своем Telegram-канале подвел итоги сезона-2020/21 для российской команды.

Отметим, что на данный момент проходит чемпионата России в Ханты-Мансийске.

– Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале – удовлетворительно/неудовлетворительно) на Тренерском совете в Ханты-Мансийске, – говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне российские спортсмена завоевали семь медалей на этапах Кубка мира – три золота, два серебра и две бронзы.

Золотые медали были добыты в следующих гонках: в смешанной эстафете в Оберхофе, а также в Антерсельве – первое место женской команды в эстафете, а также первая строчка Александра Логинова в индивидуальной гонке.