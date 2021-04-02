Резцова - о желании Ушкиной выступать за сборную Румынии: Снова упускаем талант за рубеж

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала комментарий после появившейся информации, что российская биатлонистка Наталья Ушкина переходит в румынскую команду.

«К сожалению, в нашем биатлоне такое случается постоянно. Вот опять упустили талант за рубеж, как это уже бывало с Дарьей Домрачевой и Анастасией Кузьминой. Как уходила Домрачева я не знаю, а вот Кузьмину не смогли уговорить, а, может, не очень-то и уговаривали», - приводит слова Резцовой «МК».

Напомним, что призер чемпионатов России и этапов Кубка России Ушкина в прошлом году получила гражданство Румынии.

Со следующего сезона биатлонистка будет выступать за румынскую сборную.