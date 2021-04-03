Сборная ХМАО победила в женской эстафете на чемпионате России

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) стала триумфатором женской эстафеты на чемпионате России.
Вторыми на финиш пришли спортсменки из Тюменской области (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко), обладателями бронзовых медалей стали биатлонистки из Новосибирской области (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина).
Добавим, что чемпионат России по биатлону завершится сегодня мужским масс-стартом.