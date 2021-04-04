Максим Цветков: Долго сидел на антибиотиках, поэтому зимой ходил, грубо говоря, пешком

Чемпион мира по биатлону в эстафете Максим Цветков рассказал о проблемах, которые помешали ему выступать на международной арене.

«Два года назад я уезжал на отдых в Чили, там заболел в горах. Видимо, вирус там был другой – не тот, к которому я привык. Он очень тяжело был мною перенесен. Когда я заболел в четвертый раз за три месяца, то пришёл к инфекционисту. Я долго сидел на курсах антибиотиков, их было несколько подряд.

Потом зимой три месяца ходил, грубо говоря, пешком, приводил себя в норму. В последние два месяца получилось хорошо подготовиться, не было проблем со здоровьем», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате России-2021 биатлонист занял 4-е место в гонке преследования. В результате дисквалификации Семена Сучилова Цветков получил бронзовую медаль. После награждения он отдал свою награду своему коллеге.