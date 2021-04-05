Губерниев подвел итоги прошедшего чемпионата России

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах чемпионата России по биатлону 2021 года.

— У девчонок все более-менее закономерно. У мужчин видна работа не только Каминского, но и Максима Максимова. Очень рад за сборную Башкирии, потому что они прервали гегемонию Югры, которая выиграла эстафеты на последних чемпионатах России. И Москва, наконец, на пьедестале впервые за долгие годы, — приводит слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что мужская сборная Башкортостана в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексей Петрова и Эдуарда Латыпова завоевала золотые медали для своей команды впервые с 2013 года.