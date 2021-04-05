Латыпов и Миронова заняли первые места в рейтинге СБР

Союз биатлонистов России опубликовал новую версию рейтинга спортсменов после сезона 2020/2021.

Отметим, что в мужском списке Александр Логинов занял лишь третью строчку, предыдущие три года он был лидером рейтинга.

На первое место поднялся Эдуард Латыпов, вторая позиция досталась Матвею Елисееву.

В женском зачете лидером осталась Светлана Миронова, вторую и третью строчку заняли Ульяна Кайшева и Лариса Куклина соответственно.

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