Латыпов и Миронова заняли первые места в рейтинге СБР

Союз биатлонистов России опубликовал новую версию рейтинга спортсменов после сезона 2020/2021.
Отметим, что в мужском списке Александр Логинов занял лишь третью строчку, предыдущие три года он был лидером рейтинга.
На первое место поднялся Эдуард Латыпов, вторая позиция досталась Матвею Елисееву.
В женском зачете лидером осталась Светлана Миронова, вторую и третью строчку заняли Ульяна Кайшева и Лариса Куклина соответственно.
Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) - 1315 очков
2. Матвей Елисеев (Москва) - 1306
3. Александр Логинов (Тюменская область) - 1284
4. Евгений Гараничев (Тюменская область) - 1119
5. Карим Халили (Москва) - 1076
6. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) - 832
7. Кирилл Стрельцов (Московская область) - 817
8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) - 694
9. Василий Томшин (Санкт-Петербург) - 642
10. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) - 634.
Женщины
1. Светлана Миронова (Свердловская область) - 1360 очков
2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) - 1227
3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) - 1154
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) - 959
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) - 930
6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) - 860
7. Валерия Васнецова (Пермский край) - 854
8. Евгения Павлова (Новосибирская область) - 848
9. Наталья Гербулова (Красноярский край) - 846
10. Татьяна Акимова (Тюменская область) - 843.