Светлана Миронова: Спасибо каждому, кто испытывал по отношению ко мне какие-либо эмоции

Член сборной России по биатлону Светлана Миронова подвела итоги сезона.

«Сезон окончен. Спасибо каждому, кто переживал и радовался вместе со мной, болел и поддерживал, кто не поддерживал - и вам тоже спасибо. Благодарна каждому, кто испытывал по отношению ко мне какие-либо эмоции! До новых встреч в следующем сезоне!», - написала спортсменка в своем Instagram.

Биатлонистка завершила сезон на 19-м месте в общем зачете Кубка мира.

Напомним, что Миронова является чемпионкой мира и Европы среди юниоров.