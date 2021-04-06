Екатерина Аввакумова: У меня не было мотивации возвращаться в сборную России

Экс-российская спортсменка Екатерина Аввакумова рассказала о сложностях с возвращением в сборную России.

«После отказа в сербском гражданстве у меня были два варианта: Корея или Россия. Но Россия вообще ни разу не вариант. Во-первых, там надо было заново оформлять все бумаги по переходу, и это заняло бы неизвестно сколько времени.

А во-вторых, биатлон в России - это вообще какой-то отдельный вид спорта. Здесь у меня совершенно не было мотивации. Поэтому и решила вернуться в Корею, и пока что не жалею», - приводит слова биатлонистки «СЭ».

Напомним, что в 2017 году Аввакумова из российской команды перешла в сборную Кореи.

Отметим, что 15 февраля 2017 года на чемпионате мира в Австрии спортсменка заняла пятое место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха, и по итогам этого старта стала первой в истории представительницей Кореи, попавшей на цветочную церемонию.