Куклина откажется от самоподготовки в олимпийский сезон

Личный тренер и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной сообщил, что спортсменка приняла решение уйти с самоподготовки к предстоящему сезону.

«Лариса вернется в команду. В прошлом сезоне мы были на самоподготовке из-за ситуации с пандемией. Плюс, как вы помните, старших тренеров очень долго выбирали. Пока все кончилось, уже август подошел.

Мы три месяца работали сами. Около 70% подготовительного периода прошли сами. Но в этом году, уже с мая, надеюсь, будем нормально работать в команде», — приводит «Спорт день за днем» слова Михаила Куклина.

На минувшем чемпионате России биатлонистка завоевала две медали. Куклина стала победительницей масс-старта и взяла серебро в гонке преследования.