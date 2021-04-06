Российский биатлонист Шамаев получил румынское гражданство

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев получил гражданство Румынии и близок к переходу в сборную балканского государства.

По информации ТАСС, 25-летний биатлонист должен перейти в национальную команду вместе с Натальей Ушкиной. Спортсменка, завоевавшая три медали на минувшем чемпионате России, также заявила о смене спортивного гражданства.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров выразил мнение, что IBU может не одобрить переход россиян в сборную Румынии, поскольку были ужесточены правила.

На чемпионатах мира среди юниоров 2014 и 2016 года Шамаев выигрывал эстафетные гонки.