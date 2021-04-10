Евгений Редькин: Я бы смог возглавить сборную России, но меня почему-то никто не рассматривает

«Очень жаль, что Валерий Польховский вынужден покинуть пост главного тренера. Думаю, это действительно могло быть связано только со здоровьем, а не с результатами нашей сборной.

Кто бы смог занять пост главного тренера сборной России? Я бы очень смог. К сожалению, меня почему-то никто не рассматривает и пока ничего не предлагали, но я бы очень хотел возглавить сборную», — приводит слова Редькина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что организация не будет продлевать контракт с Польховским, поскольку тот решил оставить должность наставника из-за проблем со здоровьем.

Позже сам Польховский подтвердил эту информацию.