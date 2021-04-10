Евгений Редькин: Я бы смог возглавить сборную России, но меня почему-то никто не рассматривает

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 42' Академика 1 Порту Б 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Тамбов 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Эрцгебирге 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Бохум 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Миллуолл 0 Суонси Сити 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.50
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Монца 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.23
Испания - Сегунда 15:00 Понферрадина 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 СПАЛ 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Салернитана 0
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Кадис 0 П1 1.88 Х 3.20 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пескара 0 П1 2.22 Х 3.30 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Кротоне 0 П1 1.79 Х 4.20 П2 4.20
Германия - Бундеслига 16:30 Вердер 0 РБ Лейпциг 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Ахмат 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Айнтрахт Ф 0 Вольфсбург 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Герта 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 16:30 Бавария 0 Унион 0 П1 1.63 Х 4.20 П2 5.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Ковентри Сити 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Брентфорд 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.93
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Шеффилд Уэнсде 0
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Чарльтон Атлет 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.30
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
Португалия - Примейра 17:00 Маритиму 0 Фаренсе 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия B 17:00 Фрозиноне 0 Читтаделла 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 5.10 Х 4.00 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Норвич Сити 0 П1 5.40 Х 3.80 П2 1.70
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.65
10 апреля 12:44
автор: Александр Шульгин

Евгений Редькин: Я бы смог возглавить сборную России, но меня почему-то никто не рассматривает

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Польховский покидает свой пост по состоянию здоровья.

«Очень жаль, что Валерий Польховский вынужден покинуть пост главного тренера. Думаю, это действительно могло быть связано только со здоровьем, а не с результатами нашей сборной.

Кто бы смог занять пост главного тренера сборной России? Я бы очень смог. К сожалению, меня почему-то никто не рассматривает и пока ничего не предлагали, но я бы очень хотел возглавить сборную», — приводит слова Редькина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что организация не будет продлевать контракт с Польховским, поскольку тот решил оставить должность наставника из-за проблем со здоровьем.

Позже сам Польховский подтвердил эту информацию.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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