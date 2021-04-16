Зигфрид Мазе: Борьба внутри команды не должна нарушать внутреннее спокойствие

«Стурла сильно изменил ситуацию в этом сезоне. Глобус не принадлежал Йоханнесу вплоть до последней гонки. Когда мы взяли его в основной состав, то знали, что он очень хороший стрелок, который может повысить уровень стрельбы всей команды.

Борьба внутри команды между Йоханнесом и Стурлой не должна нарушать внутреннее спокойствие, она должна оставаться здоровой, это может стать проблемой следующей зимой. В прошедшем сезоне мы справились, мы наблюдали за честной борьбой, но, если бы Йоханнес проиграл Кубок в Эстерсунде, думаю, все прошло бы не так гладко. Оглядываясь назад, я понимаю, что наша стратегия была правильной», — приводит слова Мазе «Nordic Magazine».

Напомним, по итогам прошлого сезона победу в общем зачете Кубка мира одержал Йоханнес Бе.