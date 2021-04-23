Биатлонист Лапшин, представляющий Южную Корею, дисквалифицирован на год за применение допинга

Бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, выступающий за команду Южной Кореи, дисквалифицирован на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Данная информация была опубликована на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Спортсмен обвиняется в непреднамеренном использовании допинга, который попал в его организм через назальный спрей. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после гонки на 10 км, проходящей в рамках Ижевской винтовки 21 декабря 2013 года. Результат спортсмена на этих соревнованиях аннулируется.
Временное отстранение Лапшина начинает действовать с 23 сентября 2020 года.
источник: Спортивный арбитражный суд (CAS)