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24 апреля 20:06
автор: Александр Шульгин

Лапшин дисквалифицирован за применение назального спрея

Запрещенное вещество туаминогептан попало в организм спортсмена через назальный спрей.

Как сообщается в пресс-релизе CAS, корейский биатлонист Тимофей Лапшин не намеревался применять препарат для улучшения результатов и предполагал, что запрещенное вещество будет выведено из организма до начала следующих соревнований.

Срок дисквалификации составил 12 месяцев. Наказание будет действовать с момента временного отстранения — 23 сентября 2020 года.

Напомним, Лапшин выступает за сборную Южной Кореи с марта 2017 года.

В составе сборной России биатлонист дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете. Также в его активе есть один серебряный и два бронзовых подиума в личных гонках.

источник: Спортивный арбитражный суд (CAS)
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