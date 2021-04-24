Лапшин дисквалифицирован за применение назального спрея

Как сообщается в пресс-релизе CAS, корейский биатлонист Тимофей Лапшин не намеревался применять препарат для улучшения результатов и предполагал, что запрещенное вещество будет выведено из организма до начала следующих соревнований.

Срок дисквалификации составил 12 месяцев. Наказание будет действовать с момента временного отстранения — 23 сентября 2020 года.

Напомним, Лапшин выступает за сборную Южной Кореи с марта 2017 года.

В составе сборной России биатлонист дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете. Также в его активе есть один серебряный и два бронзовых подиума в личных гонках.