Халили будет готовиться к сезону под руководством Каминского

Биатлонист сборной России Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону под руководством старшего тренера мужской команды Юрия Каминского.

«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед минувшим сезоном Халили проходил основную часть подготовки вместе с лыжниками в группе Сорина, с которым сотрудничает с лета 2019 года.

22-летний биатлонист выиграл бронзовую медаль чемпионата мира-2021 в составе мужской эстафетной команды.