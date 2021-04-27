Аликин прокомментировал слухи о разделении сборной России на группы

Экс-наставник мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слухи о создании в национальной команде двух групп. По его словам, результаты от таких перемен лучше не станут.

«В сборной России собираются создавать две группы. Слухи ходят такие. Но вообще я сторонник того, чтобы биатлонисты централизованно готовились к сезону в команде. В таких условиях они тянутся друг за другом и помогают друг другу. Хорошо известно, что хорошие результаты рождаются только в конкуренции. Другое дело – кто будет тренировать ребят. Штаб-то остался прежним. Выходит, и результаты останутся прежними?» – заявил Аликин RT.

Разговоры о необходимости перемен в подготовке национальной команды появились после практически безмедального выступления на чемпионате мира. Напомним, на счету нашей сборной лишь бронзовая медаль в мужской эстафете.