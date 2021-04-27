Чепиков рассказал о плюсах централизованной подготовки биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился мнением о преимуществах централизованной подготовки с национальной сборной.

«Я сам пробовал работать и в команде, и на самоподготовке. Но в последние годы предпочитал заниматься со сборной. Там ты все-таки ощущаешь плечи соперников. Идет более качественная подготовка, есть тщательное медицинское сопровождение. Тебя всегда могут пристрелять и замерить по дистанции. Да и посоревноваться с партнерами на тренировках лишним никогда не было. Между ними будет идти здоровая конкуренция, наладится психологическая атмосфера», - приводит слова Чепикова RT.

Бывший спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным победителем чемпионата мира. Также Чепиков стал первым в истории России обладателем Кубка мира.