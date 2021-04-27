Тихонов назвал прошедший сезон провальным для россиян

Четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов, ныне проживающий в Беларуси, поделился своим мнением об итогах сезона в интервью News.ru.

«Президент СБР Виктор Майгуров сказал, что не считает этот сезон провальным, но я не знаю, какой тогда сезон можно назвать провальным. Могу рассказать только о реакции биатлонных профессионалов и тренеров, с которыми я общаюсь. Ни одного доброго слова в адрес СБР, его президента, спортсменов и тренеров я от них не слышал. Какие-то отдельные всплески были, но не более того. У нашего поколения тоже был провальный чемпионат мира 1978 года, когда нас замазали так, что мы приехали домой без единой медали и с четвертым местом в эстафете. Там причина была понятна, а до и после мы выигрывали все подряд. Поэтому я считаю, что люди, которые не потеряли достоинство, совесть, честь, чувство патриотизма и любовь к биатлону, должны были подать в отставку», – сказал Тихонов.

Лучший биатлонист ХХ века также добавил, что не видит ни одной кандидатуры, которая могла бы возглавить команду и достойно провести весь сезон.