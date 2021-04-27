Назван предварительный состав сборной России на следующий сезон

«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ

Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.