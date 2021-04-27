Назван предварительный состав сборной России на следующий сезон

В составе группы Юрия Каминского подготовку к сезону пройдут Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин.
Под руководством Башкирова будут тренироваться Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.
Михаил Шашилов будет работать со Светланой Мироновой, Ульяной Кайшевой, Ларисой Куклиной, Ириной Казакевич, Анастасией Гореевой, Анастасией Шевченко, Валерией Васнецовой и Викторией Сливко.
За подготовку Евгении Павловой-Буртасовой и Татьяны Акимовой отвечает Евгений Куваев.
«На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки мы сформируем в мае. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счет ближайшего резерва», - приводит слова президента СБР Виктора Майгурова официальный сайт организации.