Дмитрий Губерниев: Логинов не в группе Каминского, но тем интереснее будет наблюдать за конкуренцией

«Каминский и Шашилов остаются старшими тренерами сборной, но созданы еще группы. Сергей Башкиров и его группа будут готовить Логинова, Гараничева и Цветкова. Башкиров — очень хороший специалист. Не только стрелковый, но и функциональный.

И у женской команды такая же ситуация. Сильнейшие спортсменки — у Шашилова, но у Куваева — и Павлова, и Акимова. Пока составы предварительные, и ближайший резерв будет пополнять составы Башкирова и Куваева.

Мы видим, что Логинов не будет готовиться вместе с Каминским, но тем интереснее будет наблюдать за конкуренцией», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, 27 апреля тренерский штаб сборной России по биатлону назвал предварительный состав национальной команды на сезон-2021/22.

В составе группы Юрия Каминского подготовку к сезону пройдут Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин.