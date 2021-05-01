Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона»: Васильева 25 апреля получила аванс

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 27' Шавиш 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Динамо М 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Ахмат 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.95 Х 3.65 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.81
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Пескара 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Монца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.66 Х 3.90 П2 5.60
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 4.80
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 3.70 П2 1.59
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.16 Х 3.00 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Брентфорд 0 Уотфорд 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Борнмут 0 П1 6.90 Х 4.20 П2 1.53
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.22
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.07 Х 3.30 П2 3.50
01 мая 12:10
автор: Максим Скороходов

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона»: Васильева 25 апреля получила аванс

Накануне биатлонистка пожаловалась на своей странице в инстаграме на маленькую зарплату.

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» дал комментарий по поводу заработной платы российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

«Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа - аванс, 10 числа следующего месяца - полный расчет.25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства спорта Красноярского края.

Напомним, что накануне Васильева пожаловалось на своей странице в инстаграме на заработную плату 10 тысяч рублей.

Также добавим, что она была вынуждена пропустить сезон из-за того, что была дисквалифицирована за три пропущенных допинг пробы в течение 12 календарных месяцев.

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