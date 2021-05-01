Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона»: Васильева 25 апреля получила аванс

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» дал комментарий по поводу заработной платы российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

«Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа - аванс, 10 числа следующего месяца - полный расчет.25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства спорта Красноярского края.

Напомним, что накануне Васильева пожаловалось на своей странице в инстаграме на заработную плату 10 тысяч рублей.

Также добавим, что она была вынуждена пропустить сезон из-за того, что была дисквалифицирована за три пропущенных допинг пробы в течение 12 календарных месяцев.