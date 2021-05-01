Тренер Васильевой заявил, что спортсменка будет ближайшие два месяца получать «голую» ставку

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Россия - Премьер-Лига перерыв Ротор 1 Ахмат 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига перерыв Рубин 1 Динамо М 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 29' Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 7.20 Х 4.10 П2 1.39
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 25' Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0
Италия - Серия B не начался Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.86
Испания - Примера не начался Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.43 Х 3.10 П2 3.30
Италия - Серия B не начался Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Италия - Серия B не начался Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B не начался Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия B не начался Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Италия - Серия B не начался Козенца 0 Пескара 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B не начался Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B не начался Салернитана 0 Монца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B не начался Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B не начался Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.80
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 4.30 П2 1.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.38
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.16 Х 3.00 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Брентфорд 0 Уотфорд 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Борнмут 0 П1 6.30 Х 4.20 П2 1.56
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.27
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.07 Х 3.30 П2 3.50
01 мая 14:16
автор: Максим Скороходов

Тренер Васильевой заявил, что спортсменка будет ближайшие два месяца получать «голую» ставку

Спортсменка не могла выступать в прошлом сезоне из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой Людмила Панова рассказала, что ее подопечная, вернувшаяся после дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов, в ближайшие два месяца будет получать «голую» ставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч - это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время», - также приводит агенство слова Пановой.

Напомним, что накануне Васильева пожаловалось на своей странице в инстаграме на заработную плату 10 тысяч рублей, а сегодня региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» уточнил, что это был аванс, а месячная зарплата спортсменки составляет 25 тысяч рублей.

источник: ТАСС
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