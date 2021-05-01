Тренер Васильевой заявил, что спортсменка будет ближайшие два месяца получать «голую» ставку

Тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой Людмила Панова рассказала, что ее подопечная, вернувшаяся после дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов, в ближайшие два месяца будет получать «голую» ставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч - это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время», - также приводит агенство слова Пановой.

Напомним, что накануне Васильева пожаловалось на своей странице в инстаграме на заработную плату 10 тысяч рублей, а сегодня региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» уточнил, что это был аванс, а месячная зарплата спортсменки составляет 25 тысяч рублей.