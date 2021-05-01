Васильев - о видео биатлонистки: Пусть поинтересуется у простых людей, сколько они зарабатывают

«Хотелось бы посоветовать Маргарите Васильевой поговорить со своими родственниками или с ближайшим окружением. Иными словами — простыми людьми. Пусть поинтересуется, сколько они зарабатывают. Думаю, для нее будет большим открытием, что не так много людей имеют большие зарплаты. Большинство населения так живет. Хотя, наверное, не на десять тысяч, но не очень далеко от этой суммы.

То, что она там страдает, что ей такие маленькие деньги платят… Для того, чтобы тебе платили больше денег, надо выступать посильнее и не быть дисквалифицированной — это для начала. Затем постараться показать достойный результат, чтобы тебе начали платить хорошие деньги. Возможно, слезы сами собой пропадут», - приводит «Чемпионат» слова Васильева.

Васильева пожаловалось на своей странице в инстаграме на заработную плату 10 тысяч рублей.

Позже в региональном центре спортивной подготовки «Академия биатлона» объяснили, что это был аванс, а месячная зарплата спортсменки составляет 25 тысяч рублей.