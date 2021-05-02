Максим Цветков: У меня не было личного тренера, я тренировался сам по своей программе

«Мне очень хотелось показать результат, поэтому после выздоровления я почти сразу приступал к тренировкам. Очень тяжело набирать форму, когда получается так с регулярными болезнями. После трех этапов на Кубке России я опять заболел — прямо перед «Ижевской винтовкой». Решил, что пора закончить сезон, отправился домой, побыл с семьей и тренировался дома.

Я даже не понимал, будет ли продолжаться моя карьера. В Москве на тот момент не было команды. У меня не было личного тренера, я тренировался сам по своей программе.

Весной 2020-го наступил карантин — и все вокруг закрыли. Я решил, что это отличный момент, чтобы перезагрузиться. Отправился к родителям на родную землю в Бабаево. Провел там три месяца и перезагрузился. Почувствовал, что я набираю форму и не болею. В прошлом сезоне я сразу хотел отбираться в команду. Думал, что все сложится немного лучше, чем получилось в итоге. После первого этапа Кубка России я заболел COVID-19. Болезнь протекала легко, но к отборочным стартам на «Ижевской винтовке» уже ничего не осталось. Поэтому с тренером решили готовиться к заключительной части сезона», — приводит слова Цветкова сайт СБР.

Напомним, Цветков оказался в предварительном списке основного состава мужской сборной для подготовки к следующему сезону. Спортсмен будет тренироваться в группе Сергея Башкирова вместе с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Василием Томшиным.