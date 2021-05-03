Анатолий Хованцев: После 90-х мы попали под влияние использования запрещенных веществ

«Без этого нам не достичь уровня, который был в 90-е годы, когда мы еще использовали ресурс, заложенный в советские времена. Мы попали под влияние использования запрещенных веществ. Да, были результаты, но у нас все позабирали. Из лидеров после 2006 года нетронутыми остались только Антон Шипулин и Максим Чудов. Конечно, сейчас сложно выбираться, за этим находится много тренеров, которые далеки от методик, которые надо использовать для того, чтобы готовиться без всякой запрещенной помощи», - приводит ТАСС слова Хованцева.

Добавим, что за нарушение антидопинговых правил с 2006 года были дисквалифицированы более 15 российских биатлонистов.

Хованцев работал главным тренером национальной команды с мая 2018 года по апрель 2020-го.