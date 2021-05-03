Николай Лопухов: Спортсменов надо объединять и вдохновлять, а не создавать какие-то группы

Бывший тренер сборной России Николай Лопухов прокомментировал создание в национальной команде несколько тренировочных групп.

«Спортсменов надо объединять и вдохновлять, а не создавать какие-то группы. Спортсмен должен быть вдохновлен на работу и творить. Надо работать над техникой, над стрельбой, должна быть четкая организация, педагогика», - приводит слова Лопухова ТАСС.

Напомним, что в следующем сезоне у мужской и женской сборных России будет по две тренировочные группы. Мужчины будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, женщины - с Михаилом Шашиловым и Евгением Куваевым.